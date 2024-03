O ano começou com alta na inadimplência no Rio Grande do Sul, com a taxa passando dos 38,73% de dezembro de 2023 para 39,28% em janeiro de 2024, perto do recorde. Também fica acima do indicador do mesmo mês do ano passado (38,4%), comparação importante a ser feita já que dezembro teve pagamento de contas com o 13º salário, gerando um efeito sazonal peculiar de queda no índice.