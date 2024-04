Presidente da rede gaúcha Swan Hotéis, a empresária Gabriela Schwan recebeu o título de Melhor Hoteleira no Very Important Hotel Professional (VIPH) de 2024. A entrega do prêmio ocorreu em São Paulo. A escolha considerava a trajetória ao longo de 2023 e currículo, passando depois pela votação por um colegiado de profissionais da hotelaria. Foram cerca de 5 mil candidatos avaliados. Ela destaca o trabalho que tem feito no Swan Generation, que passou de hotel tradicional a empreendimento com área compartilhada de trabalho, escritórios, espaços para eventos e gastronomia.