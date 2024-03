Tem entidade de lojistas mudando de nome no Rio Grande do Sul. A Associação Gaúcha do Varejo (AGV) passará a se chamar Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV), para representar 162 outras entidades. A entidade foi criada há 11 anos, quando ocorreu uma ruptura entre a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA) e a Federação das CDLs (FCDL) por divergências no sistema de informações sobre crédito.