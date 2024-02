Uma ranking global considerado o "Oscar da sustentabilidade" teve uma gaúcha em destaque. A Lojas Renner foi a única empresa do Estado e a única varejista brasileira na A List. O resultado foi detalhado pelo CEO Fabio Faccio em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, quando também comentou sobre a concorrência com sites estrangeiros e mudanças no mercado brasileiro da moda. Leia e assista a trechos abaixo. A íntegra da entrevista está disponível no final da coluna.