Há apenas uma gaúcha na A List, uma lista global de transparência ambiental chamada no mercado de "Oscar da Sustentabilidade": a Lojas Renner. O ranking é elaborado pela Carbon Disclosure Project (CDP), organização que administra um sistema mundial de divulgação de informações ambientais por empresas, cidades, Estados e regiões. São destacadas as companhias mais comprometidas com mudanças climáticas, segurança hídrica (água) e contra o desmatamento de florestas.