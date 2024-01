De um juro superior a 431%, o rotativo do cartão de crédito terá agora taxas limitadas a 100%. Ou seja, a dívida não poderá mais do que dobrar em um ano. A regra foi estabelecida por lei após passar o prazo para que as empresas propusessem um teto elas próprias. Os bancos dizem que isso restringirá a venda parcelada no cartão de crédito, o que deixa o comércio bem preocupado. Entenda os impactos no consumidor e nos setores no vídeo acima, com trecho da análise feita no programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.