Vendida recentemente por R$ 90 milhões à Oscar Calçados, de São Paulo, a operação de varejo da Paquetá teve duas lojas fechadas nesta semana no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, foi encerrada a unidade do Rua da Praia Shopping, no Centro Histórico, onde estava desde 2010. Um cartaz recomenda aos clientes irem até a outra loja da marca na Rua dos Andradas. O outro ponto de venda fechado ficava em Gramado.