Petrobras reduz o preço do diesel em R$ 0,30 por litro na refinaria, onde as distribuidoras compras. Passará a R$ 3,48 por litro. Considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor terá uma redução de R$ 0,26 por litro.