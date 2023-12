Apesar de reforçar que o corte de benefícios fiscais é a alternativa para garantir a arrecadação do Estado após desistir de subir as alíquotas de ICMS, o governador Eduardo Leite se mostra aberto a conversar com os setores econômicos. Vários deles ainda calculam o impacto dos decretos publicados no final de semana. O assunto esteve entre as perguntas da coluna ao governador na entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Confira trechos abaixo e ouça a íntegra no final da coluna.