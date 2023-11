Rede de Santa Catarina, o Bistek abrirá na quinta-feira (16) a sua terceira loja no Rio Grande do Sul, com investimento de R$ 20 milhões e geração de 150 empregos. Ela ficará no Pátio Guádix, shopping em construção na Avenida Juca Batista, zona sul de Porto Alegre, com espaços comercializados pela PLDA. O empreendimento terá 175 vagas de estacionamento e 17 pontos de pagamento.