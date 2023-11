Petróleo em forte queda, com o barril voltando aos US$ 80, perto da mínima em três meses. Quando começou a guerra no Oriente Médio, há um mês, havia passado de US$ 90. A retração da economia da China e dos Estados Unidos é o principal motivo. Sinaliza menor consumo de combustíveis e, por consequência, de demanda por petróleo.