Durou três horas a reunião que passou ponto a ponto do relatório da reforma tributária, que tramita no Senado. As tão criticadas pelo governo (mas negociadas com os setores) exceções elevam em 0,5 ponto percentual a alíquota base da versão que saiu da Câmara dos Deputados, admitiu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ou seja, chegaria a 27,5%.