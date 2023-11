Presidente Lula se reúne com presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, e ministros. Encontro ocorrem um período de pressão para um corte nos preços dos combustíveis, devido à queda no preço do petróleo. Participam os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Casa Civil, Rui Costa.