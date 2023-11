Com 15 prédios já construídos no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, a TGD está investindo R$ 40 milhões para erguer mais um no local. O Seasons ficará em um terreno de 2,5 mil metros quadrados na Rua Cabral, onde havia um posto de gasolina. A aposta será em apartamentos maiores do que os que têm sido lançados no mercado, com lareira e churrasqueira, diz o diretor de Marketing, Pedro Goldstein.