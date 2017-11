O Black Friday de 2017 deverá atrair 35% dos gaúchos para as compras. A aposta audaciosa é da Associação Gaúcha para Desenvolvimento do Varejo. A liquidação, copiada dos Estados Unidos, será no dia 24 de novembro.

Segundo o presidente da AGV, Vilson Noer, a data deve movimentar R$ 175 milhões em vendas no Rio Grande do Sul. Considerando os R$ 155 milhões do ano passado e tirando a inflação, é um aumento de 9%, que está de bom tamanho.

Há lojistas que odeiam o Black Friday e reclamam que mata o Natal. No entanto, outros enxergam como uma grande oportunidade. É o caso da WebContinental, marketplace com sede no Rio Grande do Sul que vende mais nesta liquidação do que no Natal e tudo bem com isso. Para esta ano, começaram a trabalhar em abril.