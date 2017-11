A empresa vende roupas e outros produtos infantis. Tem um foco forte em bebês. O processo é aquele já bem conhecido feito por Avon e Natura. Aliás, revendedoras destas marcas estão no radar da Caverna do Dino, pelas clientes que já têm.

— A prática é antiga, mas entra no conceito do omnichannel. O cliente compra por vários canais e temos que garantir que tenha todos disponíveis – conta a empresária Fabiana Estrela, diretora da Estrela Franquias, proprietária da Caverna do Dino.

Um ponto bem interessante é que a empresa prepara um curso de educação financeira para as revendedoras. Muitas vezes, as profissionais não sabem lidar com o dinheiro, misturam as contas da empresa com as pessoais e ficam sem capital de giro para novas compras.