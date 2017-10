Giraffas também compra carne do RS para abastecer mais de 400 franquias pelo país Divulgação Giraffas

O Rio Grande do Sul tem apresentado resultados que chamam a atenção da rede de lancherias Giraffas. O faturamento de setembro avançou 42% na comparação com agosto. Foi o maior avanço do país, onde a empresa possui 410 unidades.

O crescimento ocorreu antes mesmo da inauguração da nova unidade de Porto Alegre. A franquia foi aberta em outubro.

Leia aqui: Giraffas abre lancheria em Porto Alegre e fecha parceria com frigorífico gaúcho

Aliás, a parceria com um frigorífico de Santa Maria é o que faz o Sul como uma das apostas fortes da empresa. Dono da marca Best Beef, está fornecendo carne para a rede em todo o país. Isso foi bem frisado pelo presidente do Giraffas, Alexandre Guerra, em conversa com a coluna Acerto de Contas na Bahia, na 17ª Convenção ABF do Franchising, na semana passada.

Quesitonada, a empresa não informa os dados do planejamento para o Rio Grande do Sul. Nacionalmente, o Giraffas prevê a inauguração de 23 novas unidades até o fim do ano e perspectiva de faturamento de mais de R$ 700 milhões.

* Giane Guerra esteve na conveção da ABF, na Bahia, a convite da entidade.