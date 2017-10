Croasonho foi comprada pela Halipar em junho Marco Dutra / divulgação

Dona de quatro marcas de alimentação, a Halipar está apostando forte no Rio Grande do Sul. Comprou a Croasonho no meio do ano, está com 25 lojas da marca, vai abrir mais 12 em 2017 e prepara outras 30 para 2018 por todo o país.

A fábrica de croissants e a sede da marca seguem em Caxias do Sul, para onde o presidente do grupo Halipar tem viajado a cada duas semanas. Ricardo Alves conversou com a coluna Acerto de Contas aqui na Bahia, onde acontece a 17ª Convenção ABF do Franchising.

A empresa expande os negócios a partir de franquias. Em breve, deve fechar acordo para abrir um restaurante Jin Jin, de comida asiática, no shopping que será inaugurado em Canoas. Será a entrada de outras marcas do grupo no Rio Grande do Sul.

Outra aposta para o mercado gaúcho é com a marca Griletto. Segundo o presidente, a refeição tem custo menor para o dia a dia do cliente. A Halipar tem ainda a marca Montana.

- Para o Rio Grande do Sul, a meta é abrir mais 20 lojas das outras marcas, que vão se somar às 25 da Croasonho - conta o executivo.

Ouça entrevista completa de Ricardo Alves para o programa Acerto de Contas: