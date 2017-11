Duas empresas estudam a criação de voos de Porto Alegre para Bagé e para Rivera. A informação é do presidente da Frente Parlamentar da Aviação Civil, deputado Frederico Antunes, que esteve reunido com a Gol Linhas Aéreas e a Two Flex Táxi Aéreo.

Segundo o parlamentar, está sendo realizado ainda o estudo técnico. Haverá nova reunião ao longo desta semana. A Two Flex operaria as rotas que seriam conexões em parceria com a Gol.