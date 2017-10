A Agência Nacional de Energia Elétrica colocou na pauta a transferência do projeto da Eletrosul para a Shangai Eletrica. É um empreendimento orçando em R$ 3,27 bilhões que envolve a construção de linhas de transmissão e subestações no Rio Grande do Sul. A mudança para a empresa chinesa será avaliada pela diretoria da Aneel em reunião nesta terça-feira.