Quase 20 instituições reuniram-se nesta manhã na Secretaria Estadual de Minas e Energia para discutir a trasnferência da Eletrosul para a chinesa Shangai Eletric do projeto bilionário para transmissão de energia no Rio Grande do Sul. Enquanto isso, representantes das duas empresas participam de encontro na Agência Nacional de Energia Elétrica, em Brasília, para falar sobre as questões do negócio que a Aneel apontou como ainda problemáticas. O principal ponto é a entrada da Eletrosul na chamada Sociedade de Propósito Específico (SPE). A Shangai quer, mas a Aneel não concorda porque a empresa já foi a responsável pelo atraso no cronograma do projeto.