Até lá, a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social segue buscando mais postos de trabalho para oferecer aos candidatos. A meta é ultrapassar 4 mil vagas e atender 20 mil trabalhadores em todo o Rio Grande do Sul. Além da intermediação e entrevistas para contratação imediata, o EmpregarRS oferece atividades de orientação profissional e de empreendedorismo.

Empregadores interessados em entrevistar e selecionar trabalhadores, gratuitamente, podem cadastrar as vagas no site da FGTAS ou entrar em contato com as agências. Para os trabalhadores, a orientação é levar carteira de trabalho.

Atenção porque haverá alteração nas rotinas de atendimento na sexta-feira. Agências FGTAS/Sine TudoFácil Centro e Zona Sul prestarão apenas o serviço de entrega de Carteira de Trabalho durante todo o dia. Já as Agências FGTAS/Sine Centro e Azenha estarão fechadas. Os servidores das unidades atenderão ao público no EmpregarRS. Na Capital, o evento será no Instituto Federal do Rio Grande do Sul (Rua Coronel Vicente, 281), das 9h às 16h.