Três empresas enviaram para a coluna Acerto de Contas pedido para divulgar processo de seleção de estagiários no Rio Grande do Sul. São elas:

Souza Cruz

Fabricante de cigarros, a Souza Cruz abriu o programa de estágio e tem vagas no Rio Grande do Sul. As oportunidades são em Santa Cruz do Sul e Cachoeirinha. O candidato deve ter previsão de formatura entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021, bom conhecimento de inglês e disponibilidade para estagiar 20 ou 30 horas semanais. O pacote de benefícios inclui plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, vale transporte, alimentação no local e clube de vantagens. A remuneração pode chegar a R$ 1.550, dependendo da carga horária e da localidade.