Primeira loja da Bibi aberta no Peru

Depois da primeira franquia aberta em setembro, a Calçados Bibi terá uma segunda unidade em Lima, no Peru. A operação é com o mesmo investidor e será aberta entre novembro e dezembro.

Outras operações no Peru estão previstas para 2018, enquanto a empresa analisa novos países para entrar. Dois estão com negociações avançadas, conta a diretora da Varejo, Andrea Kohlrausch.

A Bibi começou com a fábrica há 68 anos. A sede fica em Parobé. Há dez anos, entrou no varejo com o modelo de franquias.