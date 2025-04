O poder de recuar 

Foi o que vimos, ainda que a contragosto, com o ex-presidente americano Donald Trump . Depois de ameaçar o mundo com um tarifaço tresloucado, teve que suspender sua medida por pelo menos 90 dias. Não por generosidade — Trump raramente se move por essa via —, mas por pura e simples lógica comercial . O recuo, nesse caso, foi menos sobre princípios e mais sobre sobrevivência, mas ainda assim, vale como exemplo: há, nos Estados Unidos, quem lute para manter um mínimo de previsibilidade no jogo. E isso importa. Porque o sinal de alerta soou forte quando o mundo começou a considerar a China mais confiável do que os EUA. Olha o nível.

Já por aqui, em terras tupiniquins, tem gente que parece não entender a diferença entre firmeza e teimosia. O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, influencer, tiktoker e, agora, pré-candidato à presidência (por que não?), recebeu a visita da Polícia Federal e, sem pensar duas vezes, correu para as redes para culpar o governo Lula. O detalhe é que a investigação que motivou a operação começou em 2022, quando Lula ainda estava longe do Planalto. Não recuar, nesse caso, é desonestidade intelectual . É usar a própria ignorância como ferramenta política.

E, por fim, olhemos para dentro de casa. A colega Juliana Bublitz trouxe hoje em Zero Hora a notícia de que o governador Eduardo Leite considera trocar a secretária de Cultura, Beatriz Araujo, na próxima reforma do secretariado. Uma decisão difícil, sem dúvida, já que Beatriz está no cargo desde 2019, tem quatro décadas de experiência na área, e é da cota pessoal do governador, trabalha com ele há pelo menos 15 anos. Uma gestora apaixonada pelo que faz, com trajetória sólida. Substituí-la por um deputado que entende de administração, mas não de cultura, pode até ser justificável pela tal da governabilidade, mas não deixa de ser um retrocesso.