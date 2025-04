Governador Eduardo Leite, não rife a Cultura

Nos últimos dias, tenho recebido mensagens e ligações de expoentes das artes no Rio Grande do Sul: diretores de companhias, produtores, atores e atrizes, realizadores, preocupados com o desfecho dessa história.

Durante a gestão de Beatriz, com o seu apoio, consentimento e investimento, o Estado testemunhou a conclusão do Multipaco Eva Sopher, a reforma do Theatro São Pedro (que está a pleno vapor), o florescimento da ópera, a recuperação de salas de espetáculos e de museus (do Teatro Bruno Kiefer ao Museu Arqueológico do Rio Grande do Sul), a nova sede do Museu de Arte Contemporânea do RS (quase pronta), o fortalecimento do sistema Pró-Cultura e a publicação de dezenas de editais para apoiar produções artísticas.