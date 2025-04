Prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, é alvo de operação da Polícia Federal 

Mandados são cumpridos na prefeitura de Sorocaba (SP). Google Maps / Reprodução

A Polícia Federal (PF) cumpriu, na manhã desta quinta-feira (10), 28 mandados de busca e apreensão em 11 cidades de São Paulo e em Vitória da Conquista, na Bahia. Um dos alvos é o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos).

Popular nas redes sociais, ele ironizou a situação em vídeo publicado no TikTok (veja abaixo).

— Acharam algumas coisas aqui em casa: bolo de cenoura, Nutella e o Pokémon que meu filho tanto ama — disse Manga, em vídeo.

A operação, chamada de Copia e Cola, apura suspeitas de desvio de verbas públicas destinadas à área da saúde.

Entre os locais onde há cumprimento de mandado estão a sede da prefeitura de Sorocaba (SP), a Secretaria de Saúde do município, a casa e o gabinete do prefeito Rodrigo Manga (Republicanos), além do diretório municipal do partido e da residência do ex-secretário municipal de Saúde Vinicius Rodrigues.

Investigação

Conforme a PF, a investigação se iniciou em 2022, após a identificação de indícios de fraudes na contratação de uma organização social responsável por gerir serviços de saúde na cidade.

Também são apuradas suspeitas de lavagem de dinheiro, por meio de depósitos em espécie, pagamento de boletos bancários e negociações imobiliárias.

Operação

A operação mobilizou mais de cem agentes da Polícia Federal.

Os mandados foram cumpridos em São Paulo, Sorocaba, Araçoiaba da Serra, Votorantim, Itu, São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul, Santos, Socorro, Santa Cruz do Rio Pardo, Osasco e Vitória da Conquista (BA).

Além das buscas, a Justiça Federal autorizou o sequestro de bens e valores que somam R$ 20 milhões, além da proibição de que a organização social investigada seja contratada novamente pelo poder público.

Os investigados poderão responder por crimes como corrupção passiva, corrupção ativa, peculato, ocultação de bens, frustração do caráter competitivo de licitação e contratação direta ilegal.

Quem é Rodrigo Manga?

Somadas as redes sociais, Manga conta com mais de 6 milhões de seguidores. Instagram / @rodrigomangaoficial / Reprodução

Manga é o apelido de Rodrigo Maganhato, 45 anos. Ele ganhou notoriedade nacional com vídeos curtos publicados nas redes sociais, nos quais apresenta ações da administração municipal.

Em entrevistas, afirma ter sido dependente químico e destacou o papel da religião em sua reabilitação. Antes da carreira política, formou-se em Marketing e foi gerente de uma concessionária de carros.

O primeiro cargo público foi em 2012, quando foi eleito vereador de Sorocaba, pelo PP, com o nome de urna "Missionário Rodrigo Manga".

Em 2016, se reelegeu pelo Democratas e, na eleição seguinte, foi eleito prefeito pelo Republicanos. Quatro anos depois, foi reeleito, com 263.063 votos, o equivalente a 73,7% dos votos válidos.

Com produções bem-humoradas, o prefeito viralizou no TikTok com gravações sobre projetos como o passe livre estudantil, que somam milhões de visualizações. Os vídeos costumam ter um início chamativo, prendendo a atenção do espectador.

Na plataforma, são mais de 3 milhões de seguidores. Já no Instagram, são mais de 2,9 milhões.

O prefeito de Sorocaba também já manifestou intenção de disputar a Presidência da República em 2026, caso o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), busque a reeleição.

— No vácuo da eleição sem Tarcísio e sem Jair Bolsonaro, meu nome surge como possibilidade da "Direita Social", que pensa no desenvolvimento econômico, na desburocratização e com muito cuidado com o social — declarou Manga à CNN.

Contrapontos