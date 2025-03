Taxa Selic em 14,25%: um número que assusta, mas não surpreende

A culpa não recai apenas nos fatores externos — que sim, existem e impactam os números. A origem do problema tem CEP e fica na Praça dos Três Poderes , onde o Palácio do Planalto apostou alto na expansão fiscal, ignorou os alertas de economistas — inclusive os do próprio ministro da Fazenda — e agora vê a inflação corroendo salários e a popularidade do presidente.

O enredo é conhecido: o governo gasta para estimular a economia, mas gasta demais e do jeito errado. A inflação sobe, o Banco Central reage aumentando os juros. O crédito encarece, o consumo desacelera, o crescimento empaca. No início do mandato, Lula esbravejou contra a política monetária, acusou o Banco Central de agir contra o país e insinuou condutas pouco republicanas a respeito do ex-presidente da instituição, Roberto Campos Neto. Agora, o silêncio. Não só porque o novo gestor do Bacen é amigo do governo, mas porque não há mais como contestar o óbvio: sem o porrete dos juros, a inflação já teria saído do controle.