Quem vai parar o terror?

O fim de semana foi intenso no noticiário internacional. No sábado, Donald Trump , com seu estilo inconfundível, o rdenou um ataque aéreo devastador contra os Houthis no Iêmen . Foi a maior operação militar dos Estados Unidos desde que ele assumiu a presidência — e, como sempre, a decisão veio carregada de polêmica.

Os alvos eram as bases dos Houthis, um grupo rebelde apoiado pelo Irã que, há tempos, flerta com o terrorismo. Eles vêm atacando navios no Mar Vermelho desde outubro, supostamente em solidariedade aos palestinos, e obrigando empresas a refazer suas rotas, encarecendo ainda mais o comércio global. Depois de um período de relativa paz na região em decorrência do cessar-fogo entre Israel e Hamas, os rebeldes decidiram voltar à ação, ameaçando embarcações ligadas a Israel. Trump não quis saber de aviso e resolveu intervir com força.