Sinto certo ceticismo ao ler artigos da direita ou da esquerda moderadas sobre a ofensiva moralista em curso. Estudiosos têm divulgado as mais interessantes reflexões sobre o difícil tempo em que vivemos, as quais eu imagino que atinjam certo público aberto ao questionamento. Mas a cruzada que busca justamente calar essas vozes sensatas e críticas não funciona pela lógica da razão. Busca, pelo contrário, incitar o ódio de seus seguidores, conclamando o linchamento virtual de seus adversários de ideias, que passam a ser tratados como inimigos a serem eliminados.

Os espíritos que se curvam a esse chamado passional, irracional e destrutivo não estão interessados em reflexões que possam colocar em xeque suas certezas. Querem alguém para culpar, um líder para seguir, uma solução fácil para os problemas do Brasil e do mundo. Estão mais interessados em ler notícias falsas que reforcem suas posições do que informações que revelem a complexidade da realidade. Se os artigos esclarecedores dos estudiosos não encontram leitores entre os franco-atiradores da internet, o que podemos fazer?