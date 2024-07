O pequeno Rafa e o carrasco

Na literatura, o realismo fantástico proporcionou clássicos — e nosso Erico Verissimo soube enveredar com graça por este campo com seu divertido e instigante Incidente em Antares. Mas o cortejo de cadáveres insepultos a empestar uma cidadezinha é uma alegoria virtuosa apenas no terreno ficcional. Transposta para o mundo da Justiça, assume feições sinistras. E desgraçadamente é o que se vê no já irrespirável ambiente institucional com as decisões liberticidas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal.