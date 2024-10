O outro lado da moeda

Vem aí, incauto leitor, uma nova moeda. Desta vez, sem corte de zeros, como no passado. Trata-se do Drex, nome que o Banco Central deu para a moeda digital que está sendo criada. O real, dinheiro físico, continuará existindo (não por muito tempo, suspeito), e sua cotação será paritária com o equivalente eletrônico: 1 real, no seu bolso, será 1 Drex. Se isto é novidade para você, informe-se — não tanto pelo noticiário, até aqui escasso e oficialista, mas por seu próprio esforço de pesquisa. Quem sabe você descobrirá algo menos cândido do que as vantagens alardeadas pelos entusiastas do Drex, como maior segurança para comprar ou vender um carro.