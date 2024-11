Chovendo na cabeceira

A gente humilde de cadeiras na calçada, como diria aquele Chico que tanto admirei um dia, deu a Donald Trump uma vitória que, de tão impactante, há de mover as placas tectônicas da política no Ocidente. O beautiful people — pretensas celebridades e intelectuais pretensos — perdeu por nocaute, arrastando para a lona a imprensa, esta instituição que há tempos vem incorrendo no mesmo erro de esquecer, negligenciar e até mesmo desprezar o cidadão sem posses, mas altivo na defesa de seus princípios e em sua gana de vencer pelo trabalho, e não por benesses do poder político.