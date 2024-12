O que Toffoli jogou da ponte

O ministro do Supremo Tribunal Federal José Antonio Dias Toffoli, que ganhou a atenção do mundo por sentenças que desmontam, sem pudor, a maior operação de combate à corrupção de que se tem notícia, credencia-se outra vez a uma indesejada notoriedade internacional. Como se sabe, o tribunal, composto majoritariamente por ministros indicados pelo PT, move, pela palavra de seus integrantes mais falastrões, uma campanha insidiosa para instituir a censura no país sem sujar as mãos de Suas Excelências. A forma pela qual isto será possível é declarar inconstitucional o Artigo 19 do Marco Civil da Internet. Na prática, a impugnação do artigo aprovado pelos representantes do povo brasileiro 10 anos atrás tira dos juízes, e coloca no colo das plataformas, a responsabilidade de decidir se conteúdos controversos devem ou não circular nas redes sociais. Às plataformas não restará outra saída a não ser bloquear toda publicação que possa gerar contestação ou melindres – especialmente no campo político autoidentificado como “esquerda”.