A ideia que surge para tentar reunir Barcelona, Grêmio, Nacional e Inter Miami em torneio nos EUA

A filial do Nacional-URU na Flórida esta articulando um projeto audacioso: tentar reunir Barcelona, Grêmio, Inter Miami e o próprio Nacional para um torneio em Miami em 2026 , que seria denominado Copa Luis Suárez .

Desta maneira, seria possível ter a participação de clubes onde o centroavante teve grandes momentos na carreira. Por enquanto o projeto está em fase de elaboração , com reuniões na Flórida e busca por patrocinadores.

Algumas dificuldades passam pelo calendário e em convencer o Barcelona a participar do torneio. Se algum clube não puder estar presente, a ideia é buscar outras alternativas .

