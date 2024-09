O anúncio da definição sobre a situação de Renato Portaluppi no Grêmio só deverá ocorrer em dezembro, após o final do Campeonato Brasileiro. Por isso, a novela que envolve o futuro do técnico ainda terá muitos capítulos. Mas, como essa questão não será tratada nos próximos dias, a tendência é de que o assunto só volte a ganhar força no final do ano.