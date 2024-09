Novo candidato a goleador, Braithwaite abraça Porto Alegre e acelera no Grêmio

Uma das caras novas do Grêmio já circula pelo clube como um veterano. Martin Braithwaite, que completou no sábado um mês em Porto Alegre, ainda está se adaptando à casa nova. Depois de viver a rotina itinerante com o Tricolor nas últimas semanas, o dinamarquês fez seu primeiro jogo na Arena no domingo. Apesar do gol marcado, deixou o estádio frustrado pela derrota de virada para o Atlético-MG. Um exemplo do perfil que tem conquistado admiradores nos bastidores do Grêmio.