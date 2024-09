Diferentemente do jogo contra o Bragantino, Alexandre Mendes não comandará o Grêmio contra o Flamengo, neste domingo (22). Marcelo Salles e James Freitas, outros auxiliares técnicos do clube, estarão na casamata da Arena no fim de semana. Como Renato Portaluppi terá de cumprir o último jogo da suspensão imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a ideia é ter a dupla se dividindo na organização da equipe.