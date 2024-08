A América do Sul terá seis vagas no Super Mundial de Clubes da Fifa, marcado para 2025 nos Estados Unidos. Duas delas ainda estão em abertas. Uma será do campeão da Libertadores de 2024 e a outra da definição pelo ranking da Conmebol. Com a eliminação para o Fluminense, o Grêmio não tem mais chances de classificação. O Inter também já estava fora.