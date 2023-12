Depois do afastamento de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF, a entidade tem um novo comandante. José Perdiz, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), foi nomeado como interventor, e decidirá os rumos do futebol brasileiro nos próximos 30 dias. Será dele a responsabilidade de administrar as questões da CBF e nomear a próxima eleição, dentro de, no máximo, um mês. Futuro de Ancelotti também está em jogo.