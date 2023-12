Nomeado pela Justiça do Rio como interventor na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), José Perdiz de Jesus, tem 60 anos e atua em tribunais esportivos desde o início da década passada. Ele está no STJD desde 2012, e assumiu a presidência da casa em maio deste ano.