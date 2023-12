Ao nomear José Perdiz como interventor na CBF, após a destituição do então presidente Ednaldo Rodrigues, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) deve publicar, nesta segunda-feira (11), a decisão que organizará uma nova eleição na entidade para os próximos 30 dias. Há expectativa de novas manifestações por parte da Fifa e da Conmebol sobre o caso. As informações são do site ge.com.