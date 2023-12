A negociação de renovação do contrato de Everton Ribeiro com o Flamengo está travada. O vínculo termina no dia 31 de dezembro, e não houve avanço para acertar a continuidade. A avaliação da comissão técnica do Flamengo é que, em caso de permanência, o jogador disputará posição com Arrascaeta. Para o lado direito, deverá ocorrer a chegada de um novo contratado.