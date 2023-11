O meia Franco Cristaldo, do Grêmio, deverá ser convocado para a seleção do Paraguai em 2024. O jogador, que nasceu na Argentina, mas que tem familiares paraguaios, iniciou o processo de naturalização no primeiro semestre de 2023 e já recebeu uma sinalização de que o chamado para defender o time deverá ocorrer na próxima temporada.