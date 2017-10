Quando se fala em Barcelona aqui em Guayaquil, a reação é quase sempre a mesma: orgulho, felicidade e sorriso no rosto. Estamos falando da maior torcida do Equador, ou como a imprensa local chama, "mitad más uno".

O estádio Isidro Romero Garbo, com capacidade para 57 mil torcedores normalmente recebe grande público. Na quarta-feira, contra o Grêmio, estará completamente lotado. Atrás dos gols os mais fanáticos pulam sem parar. Mas o domingo abafado, com temperatura acima de 30 graus, foi diferente por aqui. O Barcelona jogou fora de casa, em Quito, e empatou em 3 a 3 contra o El Nacional. Para conhecer um pouco melhor essa torcida, circulei por Guayaquil, com seus quase 3 milhões de habitantes, para ver como eles acompanham os jogos. Claro que pela utilização da equipe reserva o interesse diminuiu.