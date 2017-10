Grêmio ficou no empate em 2 a 2 contra o Avaí Cristiano Estrela / Diário Catarinense

Com o empate diante do Avaí, o Grêmio desperdiçou uma oportunidade importante na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Com 51 pontos, ficou complicado. Mas se o Grêmio ficou para trás, na ponta de cima a disputa esquentou.

Faltando sete rodadas, a competição, que parecia decidida e sem graça, pegou fogo. O Corinthians tropeça sem parar, e com a derrota para a Ponte Preta tem campanha de rebaixado no segundo turno. Claro que com o desempenho espetacular do primeiro turno, se mantém na liderança, mas a diferença só cai.

Com 59 pontos, pode ver o seu grande rival Palmeiras chegar a 56 pontos se vencer o Cruzeiro nesta segunda-feira em São Paulo. E olha que no próximo domingo tem Corinthians x Palmeiras na Arena Corinthians. Ou seja, com duas vitórias, o Palmeiras será líder já no próximo final de semana.

O Grêmio, com 51 pontos tem o Flamengo pela frente em casa. Se vencer, claro que ainda pode sonhar. Não é improvável que se tenha o seguinte cenário no domingo: Palmeiras e Corinthians com 59 pontos e Grêmio com 54 pontos.