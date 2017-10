Marco Polo Del Nero, envolvido em várias questões polêmicas, deve ser reeleito presidente da CBF EVARISTO SA / AFP

O ano de 2018 reserva duas prioridades para a CBF: buscar o hexa na Rússia e garantir a reeleição de Marco Polo Del Nero. A primeira parte, dentro de campo, não terá a presença do presidente, que não viaja pelo temor de ser preso, exatamente o que aconteceu com o seu vice, José Maria Marin. Para levar o título, a seleção vai ter que derrotar adversários fortes, como a Alemanha.

Mas para a tranquilidade de Marco Polo, a parte política, a da eleição, essa ele já ganhou. Por incrível que pareça a situação está definida. Mesmo com todos os escândalos, como a prisão de Marin, o atual presidente não só vencerá a eleição, como muito provavelmente não terá adversário. Isso mesmo, hoje no Brasil ninguém ousa enfrentá-lo.

Toda a parte estratégica está muito bem amarrada, como revelou em 2015 e 2016 as séries "Coronéis do Futebol parte 1" e "Coronéis do Futebol parte 2", veiculadas na Rádio Gaúcha e Zero Hora. Hoje para registrar uma candidatura, qualquer dirigente precisa da assinatura de oito federações e cinco clubes. Os presidentes de federações, que recebem salário da CBF, além de polpudos repasses sem a devida prestação de conta, estão fechadíssimos com a atual gestão. Ou seja, ninguém tem chance.

Na última eleição, o atual mandatário fez 44 dos 47 votos. Para a próxima, uma tentativa de diminuição de poder das federações, com a inclusão dos clubes da Série B no colégio eleitoral, foi facilmente derrubada. Em uma assembléia, ficou definido que os votos das federações tem peso 3, enquanto que os clubes da Série A tem peso 2 e os da Série B, peso 1. Somando tudo, as federações somam 81 votos, e os clubes 60 votos.