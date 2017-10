Luan foi o nome do jogo na vitória que praticamente classificou o Grêmio para a final da Libertadores . Como no futebol existem assuntos que correm de forma paralela aos momentos decisivos, o tema da renovação de contrato está sendo discutido com o máximo de cuidado.

Em uma negociação arrastada, se chegou ao valor do novo salário de Luan: R$ 600 mil mensais no primeiro ano do contrato, que o coloca no entre os vencimentos mais altos do clube. No mundo da bola esse é o preço de um atleta decisivo.