Anderson Daronco está fora das quartas de final do Gauchão. O juiz natural de Santa Maria recebeu convite da Associação Egípcia de Futebol para apitar a decisão da Copa do Egito, que será definida no clássico entre Zamalek e Al-Ahly. O confronto ocorre nesta sexta-feira (8), às 14h (horário de Brasília), no King Saud University Stadium, em Riad, na Arábia Saudita.