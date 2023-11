Mesmo em menor tamanho, com queda nas vendas e a dura luta ano a ano por financiamento para manter o evento de pé, a Feira do Livro continua sendo uma das principais atrações a céu aberto de Porto Alegre. Por duas semanas, os estandes – e seus cafés, carrocinhas e quiosques – transformam a Praça da Alfândega e arredores em um ambiente cultural, onde se pode acompanhar lançamentos, buscar raridades e promoções e, ainda por cima, conversar com os amigos. Na Redação Integrada de ZH, GZH, Rádio Gaúcha e Diário Gaúcho, há sempre uma fila de interessados em participar dessa cobertura. Afinal, qual jornalista não gostaria de entrevistar autores, falar com livreiros, entender os hábitos de consumo dos compradores, assistir a palestras e bate-papos e ainda pegar autógrafos de escritores?